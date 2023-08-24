الخميس 24 آب 2023
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اختفاء رياض سلامة وأنباء عن مغادرته لبنان

اختفاء رياض سلامة وأنباء عن مغادرته لبنان
اختفاء رياض سلامة وأنباء عن مغادرته لبنان
أفادت تقارير إعلامية، الخميس، باختفاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تعذر على القوى الأمنية إبلاغه بموعد جلسة استجوابه أمام القضاء اللبناني في 29 أغسطس الجاري.اضافة اعلان

ولفت تقرير نشره موقع "الكتائب أونلاين" اللبناني، إلى أنه "على بعد 5 أيام من موعد جلسة استجواب سلامة أمام الهيئة الاتهامية، لم يتم العثور عليه في مكاني إقامته المصرح عنهما"، لكن التقرير أشار إلى ان "سلامة لا يزال موجودا في مكان ما في لبنان لأن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني تمنعه من مغادرة لبنان، فضلا عن أن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني".

ومن المقرر أن يمثل سلامة أمام محكمة تحقيق في 29 أغسطس بعدما استأنفت الدولة اللبنانية قرار تركه حرا، وإذا لم يحضر في الجلسة المقبلة "يمكن لمحكمة الاتهامية حينها إصدار مذكرة توقيف غيابية، وعندها يصبح فارا من وجه العدالة".

بدورها، قالت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة اسكندر لصحيفة "نداء الوطن"، إن "القوى الأمنية يمكنها تحديد مكان إقامة سلامة من خلال تتبع هاتفه تقنيا، لكن المطلوب حاليا إبلاغه بموعد الجلسة لصقا في أماكن إقامته، وفي حال صدرت مذكرة توقيف في حقه عندها يمكن اللجوء إلى تحديد مكانه تقنيا عبر هاتفه".

يأتي ذلك، فيما تساءل سياسي لبناني عن سبب تعذر إبلاغ سلامة بموعد جلسته، وقال النائب اللبناني السابق ورئيس حزب "النهج" حسن يعقوب، إن ذلك يعني أنه "هرب خارج البلاد".


وكان المكتب الصحافي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي نفى ما نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية قبل أيام، عن أن رئيس الحكومة حاول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون اتخاذ ترتيبات لضمان نقل آمن لرياض سلامة إلى قبرص قبل أن ينتقل إلى بلد ثالث.
RT
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