اختفاء عدة قرى كليا جراء الزلزال في المغرب

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اختفت عدة قرى واقعة في محيط مركز الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة نهائيا، حيث باتت معظمها خالية من البشر والحياة بعدما تحولت إلى ركام جراء التداعيات الجسيمة الناجمة عن الهزة الأرضية.وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في مداخلة لقناة المغرب العربي التلفزيونية اليوم الأحد، أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.وأشار إلى أن السلطات المغربية تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط مدينتي تارودانت وأولويتنا وتوفير الخدمات الأساسية.واضطرت السلطات إلى الاستعانة بالطائرات بدون طيار لمساعدة الأطقم الميدانية على اكتشاف الجثث، إلى جانب استعمال الطائرات الجوية للقيام بمسح شامل لمختلف الخسائر المادية، ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق الجبلية.وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت 5 درجات على مقياس ريختر، أسفرت عن أكثر من ألفي قتيل وألفي إصابة، وفقا للداخلية المغربية.بترا