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الخميس 08 شباط 2024
4:32 م
ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 124
الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة ارتفع إلى 124 شهيدا.
وأضاف أن جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم واعتقالهم لن يكسر إرادتهم وسيزيد من عطائهم حتى النصر والتحرير.
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غزة
طوفان الاقصي
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