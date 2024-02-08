الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 124

الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة
الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة ارتفع إلى 124 شهيدا.

وأضاف أن جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم واعتقالهم لن يكسر إرادتهم وسيزيد من عطائهم حتى النصر والتحرير.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية - (أرشيفية)

وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

08 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك في خان يونس

23 كانون الثاني 2024
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس

القسام تفجر غرفة مفخخة بقوة إسرائيلية

23 كانون الثاني 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

القسام تستهدف 30 جنديا من قوات الاحتلال

18 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
حمزة أبو حليمة الشاب الفلسطيني الذي جلس شامخا أمام جندي إسرائيلي رغم جراحه (مواقع التواصل)

تعرف على حمزة أبو حليمة "أسد غزة"

منذ16 ساعة
0d16fe7d-6f98-489a-aed5-c755ab9a40bc_16x9_1200x676

مخاوف من "حمام دم" في رفح

منذ16 ساعة
503726

المخابرات الأميركية: "إسرائيل" لم تقترب من القضاء على حماس

منذ16 ساعة
thumbs_b_c_54539caf18c182aaf98ced48cefcf180

رئيس الجمعية العامة الأممية يدعو للاهتمام بوضع المدنيين في غزة

منذ16 ساعة
thumbs_b_c_aacfbca808b1b3097eec42a76b690457

"العفو الدولية": المجتمع الدولي ملزم بمنع الإبادة الجماعية في غزة

منذ16 ساعة
شركة ميتا العالمية- فيسبوك سابقا

ميتا تدرس حظر انتقاد “الصهاينة” و”الصهيونية” على فيسبوك وإنستغرام

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ5 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ5 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 