ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 2450

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصا.وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد 2450 مواطنا وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة".