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الأحد 15 تشرين الأول 2023
6:51 م
ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 2450
مجزرة عائلة الطويل والجمل النصيرات وسط قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصا.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد 2450 مواطنا وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة".
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