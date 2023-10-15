الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 2450

مجزرة عائلة الطويل والجمل النصيرات وسط قطاع غزة
مجزرة عائلة الطويل والجمل النصيرات وسط قطاع غزة
 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد 2450 مواطنا وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة".اضافة اعلان
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