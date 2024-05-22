 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

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جانب من العدوان الإسرائيلي

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 35.7 ألفا فيما بلغ عدد الإصابات نحو 80 ألفا بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في القطاع المحاصر، الأربعاء.

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وأورد تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 229، بأن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 35709 شهيدا و79990 إصابة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي".


وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و138 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.


وبحسب الوزارة فإنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

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