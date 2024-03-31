ارتفاع حصيلة شهداء الجوع في غزة

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وقالت المصاد، إنّ 4 فلسطينيين بينهم طفلان استشهدوا اليوم، نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلا.ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.وجراء العدوان الإسرائيلي بات الفلسطينيون لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 عاما.ويواصل الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة الفلسطينيين، خاصة مع نزوح أكثر من 1.3 مليون مواطن من شمال غزة إلى جنوبها، وتحديدا إلى رفح.ولا تكتفي قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تتعمد استهداف منتظري المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.وفا