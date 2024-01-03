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الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
1:23 م
ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية على غزة إلى 22313 شهيدا
جثامين لشهداء في قطاع غزة
أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22.313 شهيدا و57.296 إصابة منذ السابع من أكتوبر.
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