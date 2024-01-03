الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية على غزة إلى 22313 شهيدا

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين لشهداء في قطاع غزة
 أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22.313 شهيدا و57.296 إصابة منذ السابع من أكتوبر.اضافة اعلان
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