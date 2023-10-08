الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 313

ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين إلى 260
قصف غزة

قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 313 شهيدا و1990 جريحا.

وقالت كتائب القسام إنها تمكنت "الليلة وفجر اليوم من التسلل لعدد من مواقع الاشتباك لمد مجاهدينا بالقوات والعتاد".

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ومن جانب الاحتلال، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 350 إسرائيليا قتلوا حتى الآن، فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 30 شرطيا إسرائيليا سقطوا منذ بداية الهجوم.

وقد لحق دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة، فوفق آخر احصائية تم تدمير 14 منزلا، وستة أبراج، ناهيك عن الأضرار البالغة في البنى التحتية.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

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