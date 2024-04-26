الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34,356

استشهد 43 فلسطينيا وأصيب 62 آخرون بأربع مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في قطاع غزة خلال يوم واحد، بحسب مصادر فلسطينية
مجازر غزة
 ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 34,356 شهيدًا و77368 جريحًا.
اضافة اعلان
وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل إثرها إلى مستشفيات القطاع 51 شهيدًا و75 إصابة.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما يزالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، قصفها العنيف على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الثالث بعد المئتين.

واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة. كما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد صيّاد وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهما قبالة ساحل المدينة. كما تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض منزل عائلة جودة في مخيم الشابورة، الذي استهدف بغارة إسرائيلية السبت الماضي.

وقصفت مدفعية الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع نسف الاحتلال منازل ومنشآت في بلدة المغراقة.

وفجر الجمعة، شن طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة استهدفت شمال مخيمي النصيرات والمغازي وبلدة الزوايدة وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وبلدة بيت لاهيا والمناطق الشرقية شمال القطاع، إلى جانب إطلاق آليات الاحتلال الرصاص من الأسلحة الرشاشة على طول الشريط الحدودي شمال القطاع.

كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مسجد الصفا في حي التفاح بمدينة غزة، وعلى حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة، بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال.

وفي سياق متصل، تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ، انتشال جثامين الشهداء من المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وجرى انتشال 392 جثمانا على الأقل من ثلاث مقابر جماعية تم اكتشافها في مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس. ومن بين الجثامين 165 مجهولي الهوية ولم يتم التعرف عليهم بسبب تغيير الاحتلال مظاهر العلامات الخاصة للتعرف على الجثث وتشويهها.

من جانب آخر، تتفاقم معاناة المواطنين في مخيمات النزوح جنوب القطاع مع اشتداد موجات الحر، وسط تحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة لدى الأطفال والنساء. وبلغت درجة الحرارة في القطاع ساعات نهار أمس الخميس نحو 37 درجة مئوية.

وأدى العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية، إلى تهجير قسري للمواطنين من شمال القطاع ووسطه إلى جنوبه، خاصة إلى محافظة رفح التي تكتظ الآن بالنازحين والمهجرين داخليا.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن عدد المواطنين المقيمين في محافظة رفح لغاية 22 نيسان/أبريل الجاري، يقدّر بحوالي 1.1 مليون فرد، يعيشون في مساحة 63.1 كم2، حيث كانت قد بلغت كثافة السكان في رفح عشية العدوان 4,360 فردا لكل كم2، لتصل الآن الى حوالي 50.017 فردا لكل كم2 وهو ما يشكّل كارثة إنسانية وبيئية، وضغطا هائلا على الخدمات الشحيحة، والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان.

ويعاني هؤلاء النازحون من ظروف معيشية وصحية صعبة جراء العدوان، حيث تفتقر مخيمات النزوح لأبسط مقومات الحياة. (وفا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حجاج على صعيد عرفات

مهم من السعودية للراغبين بأداء الحج

منذ5 ساعة
1-1673448

إزالة الركام في غزة يحتاج 14 عامًا

منذ6 ساعة
662b9757423604131e411170

تركيا.. المؤبد سبع مرات لسورية نفذت تفجير إسطنبول 2022

منذ7 ساعة
662b098372a0b

الاحتلال الإسرائيلي يسرق أعضاء لضحايا المقابر الجماعية في خان يونس

منذ11 ساعة
القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية

الحية: مستعدون للتوصل لهدنة لمدة 5 سنوات

25 نيسان 2024
البنية التحتية في غزة

بعد 200 يوماً من الحرب.. هذه خسائر قطاع غزة بالأرقام.

25 نيسان 2024
افكار و مواقف

أجواء الهدنة القادمة

د. محمد حسين المومني |اليوم

أكثر من إبادة جماعية

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات | منذ3 ساعة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
يوم الرحلة

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 