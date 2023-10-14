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السبت 14 تشرين الأول 2023
10:14 م
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 2215 شهيداً
جانب من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة - أرشيفية
دعت صحة قطاع غزة اليوم السبت العالم لوقف استهداف الاحتلال للمؤسسات الصحية.
كما أعلنت عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 2215 شهيداً و8714 جريحاً.
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