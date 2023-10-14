السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 2215 شهيداً

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جانب من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة - أرشيفية
دعت صحة قطاع غزة اليوم السبت العالم لوقف استهداف الاحتلال للمؤسسات الصحية.

كما أعلنت عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 2215 شهيداً و8714 جريحاً.اضافة اعلان
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