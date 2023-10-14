ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 2215 شهيداً

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دعت صحة قطاع غزة اليوم السبت العالم لوقف استهداف الاحتلال للمؤسسات الصحية.كما أعلنت عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 2215 شهيداً و8714 جريحاً.