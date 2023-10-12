ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 1200

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ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى قرابة 1200 والإصابات إلى 5600 بجراح مختلفة، وعدد النازحين من منازلهم، إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، في حين باتت مستشفيات القطاع في حالة إشغال تام.وبحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، قال وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات إلى نحو 5600"، لافتاً إلى أن "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".في شأن متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، في تصريح صحفي: "المستشفيات في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، والجرحى والمرضى يفترشون الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".وأضاف أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطراً على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".وحمّل القدرة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".وتابع: "الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".338 ألف نازحمن جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الخميس، إن عدد النازحين من منازلهم في غزة ارتفع إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.وسبق أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء الأربعاء، أن أكثر من 220 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 88 مدرسة تابعة لها.ودعا المسؤول الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة حمادة البياري، إلى "هدنة إنسانية قد تمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع"، واصفاً الوضع في القطاع بـ"الخطير للغاية".وقال البياري: "المطلوب في المرحلة الحالية بالدرجة الأولى هو وقف لإطلاق النار، أو هدنة إنسانية، قد تُمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع، فنحن لم نستطع حتى اللحظة توفير بيئة آمنة لتقييم الأوضاع في الميدان".وأوضح أن "محطة الكهرباء الوحيدة اضطرت إلى إيقاف عملياتها بسبب نقص الوقود. سيؤثر ذلك على حصول السكان على الخدمات كالصحة والمياه".