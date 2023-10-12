الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 1200

ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 1200
ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 1200
ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى قرابة 1200 والإصابات إلى 5600 بجراح مختلفة، وعدد النازحين من منازلهم، إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، في حين باتت مستشفيات القطاع في حالة إشغال تام.اضافة اعلان

وبحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، قال وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات إلى نحو 5600"، لافتاً إلى أن "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

في شأن متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، في تصريح صحفي: "المستشفيات في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، والجرحى والمرضى يفترشون الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".

وأضاف أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطراً على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".

وحمّل القدرة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

وتابع: "الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".

338 ألف نازح
من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الخميس، إن عدد النازحين من منازلهم في غزة ارتفع إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء الأربعاء، أن أكثر من 220 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 88 مدرسة تابعة لها.

ودعا المسؤول الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة حمادة البياري، إلى "هدنة إنسانية قد تمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع"، واصفاً الوضع في القطاع بـ"الخطير للغاية".

وقال البياري: "المطلوب في المرحلة الحالية بالدرجة الأولى هو وقف لإطلاق النار، أو هدنة إنسانية، قد تُمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع، فنحن لم نستطع حتى اللحظة توفير بيئة آمنة لتقييم الأوضاع في الميدان".

وأوضح أن "محطة الكهرباء الوحيدة اضطرت إلى إيقاف عملياتها بسبب نقص الوقود. سيؤثر ذلك على حصول السكان على الخدمات كالصحة والمياه".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غارات في غزة

غزة: هربنا من الغارات في الثانية صباحا وسط صراخ الأطفال

منذأقل من دقيقة
5971b57e-9a50-49bc-855f-8954481bcbe1.jfif-2e323661-fe97-42f6-aa5c-a092ea39eab8

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان جنوب نابلس

منذ17 ساعة
دمار مبانٍ في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السبت - (رويترز)

انقطاع الكهرباء كليا عن غزة

منذ20 ساعة
حزب الله

"حزب الله" يؤكد لـ"الغد": سننفذ عمليات متتابعة ضد الاحتلال

منذ21 ساعة
20231007065803reup-2023-10-07t065611z_1502538316_rc2in3af4jv1_rtrmadp_3_israel-palestinians.h-1-730x438

رهائن أم أسرى.. ما الفرق بينهما؟

منذ21 ساعة
Doc-P-1116065-638325703862055018

محرمة دوليا.... ما هو "الفسفور الأبيض" الذي فتك بمدنيي غزة؟

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

أمريكا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تسليح الأردنيين

موفق ملكاوي |اليوم

إبداع المقاومة أم فشل العدو

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نمو ولكن!

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

رعد التل |اليوم

مصر والأردن.. المخطط واحد

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات | منذ13 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 