ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 6546 بينهم 2704 أطفال

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ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 6546 شهيدا، بينهم 2704 أطفال، و1584 سيدة، و364 مسنا إضافة الى إصابة 17439 فلسطينيا بجراح مختلفة.وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في الساعات الماضية 44 مجزرة راح ضحيتها 756 شهيدا، بينهم 344 طفلاً، إضافة الى إصابة 1142 فلسطينيا.وأضافت أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي تركزت في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ 65 بالمئة من ضحايا الأسبوع الحالي كان في جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها منطقة آمنة.وأكدت أن مؤشر عدد الضحايا في قطاع غزة بات يتصاعد بشكل مطرد، بعد مجزرة المستشفى المعمداني التي صمت عليها العالم.وأكدت ان الاحتلال ارتكب 688 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 4807 شهداء وما زال ضعف ذلك تحت الأنقاض، وأن 149 عائلة فقدت أكثر من 10 شهداء من أفرادها من بين مجازر العائلات.وأشارت الوزارة إلى تلقي 1600 بلاغ عن مفقودين منهم 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض، مبينة أن استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية أدى الى تضرر57 مؤسسة، واستشهاد 73 من الطواقم الطبية، وتدمير 25 سيارة إسعاف، وخروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.