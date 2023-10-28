السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 7703

شهداء بعدوان الاحتلال على غزة
شهداء بعدوان الاحتلال على غزة
قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس الجمعة.

وأضاف القدرة: ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا و1863 امرأة.اضافة اعلان

وتابع: الاحتلال ارتكب 825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء الحرب.

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