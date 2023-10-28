السبت 28 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
السبت 28 تشرين الأول 2023
2:13 م
ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 7703
شهداء بعدوان الاحتلال على غزة
قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس الجمعة.
وأضاف القدرة: ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا و1863 امرأة.
اضافة اعلان
وتابع: الاحتلال ارتكب 825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء الحرب.
الصحة
غزة
Copy
ذات صلة
مسؤول في حزب نتنياهو يطرح مشروعاً لترحيل سكان غزة
25 تشرين الأول 2023
إنقاذ الطفل: حياة مليون طفل في غزة على المحك
21 تشرين الأول 2023
السيسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن يحدث
21 تشرين الأول 2023
توقف مستشفيين إضافيين عن العمل في غزة
17 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
التحقت بركب شهداء الكلمة الحرة.. فلسطينيون يرثون الصحافية دعاء شرف
منذ 30 دقيقة
وزير الاتصالات الفلسطيني يبحث مع نظيره المصري تعزيز بث الشبكات لغزة
منذ1 ساعة
السيسي: الجيش قادر على حماية مصر
منذ2 ساعة
وفاة 32 شخصًا بحادث على الطريق الصحراوي في مصر
منذ3 ساعة
الصحة العالمية: تقارير مؤلمة جدا من غزة
منذ5 ساعة
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الفسفور الأبيض على وسط غزة
منذ5 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
المعشر يتحدث في نقابة الصحفيين: سيناريوهات ما بعد "طوفان الأقصى".. الاثنين
تلفزيون الغد
|
منذأقل من دقيقة
ماسك يرد على حملة تزويد غزة بالانترنت.. لم يتصل بنا أحد
دولي
|
منذ 6 دقيقة
الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقتل كل أمل في نجاة الجرحى
آخر الأخبار
|
منذ 17 دقيقة
التحقت بركب شهداء الكلمة الحرة.. فلسطينيون يرثون الصحافية دعاء شرف
عربي
|
منذ 30 دقيقة
فالدانو: ريال مدريد مبكر جدًا على مهاجم فينورد خيمينيز
كرة القدم
|
منذ 33 دقيقة
سبب استبعاد انزو من قائمة تشيلسي
كرة القدم
|
منذ 40 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
البعد الإنساني للحرب
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل
ترجمات
|
منذ18 ساعة
مخاطر الاجتياح البري لغزة
ترجمات
|
منذ18 ساعة
نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط
ترجمات
|
25 تشرين الأول 2023
لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟
ترجمات
|
24 تشرين الأول 2023
غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية
ترجمات
|
22 تشرين الأول 2023
الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟
ترجمات
|
24 تشرين الأول 2023