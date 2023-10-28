ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 7703

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قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس الجمعة.وأضاف القدرة: ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا و1863 امرأة.وتابع: الاحتلال ارتكب 825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء الحرب.