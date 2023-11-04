ارتفاع شهداء غزة إلى 9488 منذ 7 أكتوبر

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ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 9488 شهيدا في القطاع، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.ونقلا عن قناة "الجزيرة"، قال القدرة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية عشر مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا.وأضاف: 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، علما أننا تلقينا 2200 بلاغ عن مفقودين؛ منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.وأشار القدرة إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف.وتابع: الاحتلال تعمّد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.وحذر من أن مستشفيات القطاع متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة، ونفقد يوميا العديد منهم، والاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.وأردف الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق شعبنا واستهداف المستشفيات.وناشد الأطراف كافة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وخروج الجرحى.