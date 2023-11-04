السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع شهداء غزة إلى 9488 منذ 7 أكتوبر

استشهاد أطفال في غزة
استشهاد أطفال في غزة
ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 9488 شهيدا في القطاع، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.اضافة اعلان

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، قال القدرة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية عشر مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا.

وأضاف: 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، علما أننا تلقينا 2200 بلاغ عن مفقودين؛ منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشار القدرة إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف.

وتابع: الاحتلال تعمّد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.

وحذر من أن مستشفيات القطاع متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة، ونفقد يوميا العديد منهم، والاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

وأردف الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق شعبنا واستهداف المستشفيات.

وناشد الأطراف كافة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وخروج الجرحى.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
519765_1_1697620846

غزة وأوكرانيا.. شاهدتان على ازدواجية المعايير الأميركية

منذ3 ساعة
394132_0

مسؤول أميركي: الإفراج عن الرهائن لدى "حماس" سيتطلب وقفاً كبيراً للنزاع

منذ5 ساعة
استشهاد أطفال في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل

إنقاذ الطفل: حياة مليون طفل في غزة على المحك

21 تشرين الأول 2023
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن يحدث

21 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
إسعاف جرحى من قصف إسرائيلي لغزة

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي الآلاف في جباليا

منذ1 ساعة
reuters_com_2023_newsml_RC2744AGAXVN

"تفاصيل مرعبة" من جباليا.. ماذا استخدمت إسرائيل لقصف المخيم؟

منذ2 ساعة
6543ec6a4c59b726f054023b

غزة ليست الأولى.. تجارب تحرر عالمية اتهمها الغرب بـ"الإرهاب"

منذ2 ساعة
الاحتلال يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة

الاحتلال يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة

منذ2 ساعة
_copyIMG-20231021-WA0234

الحرب تضع حوامل غزة بين خيارين.. الولادة المبكرة أو الاجهاض

منذ3 ساعة
519765_1_1697620846

غزة وأوكرانيا.. شاهدتان على ازدواجية المعايير الأميركية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

مآلات الحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات | منذ16 ساعة
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات | منذ16 ساعة
image_1651523552181192326-1296x700

محلل عسكري إسرائيلي: إنجازات جيشنا "شكلية".. وحماس تقاتل ببسالة

ترجمات | منذ24 ساعة
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
‏علما فلسطين و"حزب الله" يرفرفان في بلدة الخيام، جنوب لبنان، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
Untitled-1

‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
 