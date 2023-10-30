ارتفاع شهداء غزة بعدوان الاحتلال إلى 8306 منذ 7 أكتوبر

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ارتفع عدد الشهداء بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي إلى 8306 شهداء، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.وقال القدرة: عدد كبير من الشهداء ما زال تحت الأنقاض حتى اللحظة، مضيفا أن قوات الاحتلال نفذت 908 مجازر في قطاع غزة.وتابع: الشهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 21048 مصابا.وأردف القدرة: الاحتلال عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.وطالب كل الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية، مشيرا إلى أن الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف.واستكمل الناطق باسم وزارة الصحة: نناشد سكان غزة بالتوجه للمستشفيات للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى.وزاد: نناشد الأشقاء في مصر فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى.