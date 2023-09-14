ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 2946 وفاة و5674 جريحا

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أعلن المغرب، مساء أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن قبل أيام إلى 2946 وفاة.وبحسب وكالة الأنباء المغربية، قالت وزارة الداخلية المغربية في بيان، "في حصيلة محدثة حتى مساء أمس، بلغت حالات الوفاة 2946 والإصابات 5674".وقالت الوزارة "إنه تم دفن 2944 شخصا، بنسبة دفن تتجاوز 99 بالمئة من مجموع الوفيات، موضحة أن عدد الوفيات بإقليم الحوز بلغ 1684، فيما بلغت 980 وفاة في إقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة في بقية الأقاليم المعنية.وأكدت أن السلطات ما زالت تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.ورجحت المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب، ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.--(بترا)