ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 105

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 105 شهداء، بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.ويستهدف الاحتلال الصحفيين والمصورين وعائلاتهم في قطاع غزة، فضلا عن قصفه المقرات الإعلامية العربية والأجنبية، في محاولات لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته. (الجزيرة نت)