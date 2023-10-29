ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 بينهم 3342 طفلا

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 8005 شهداء، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الأحد.



وقال القدرة إن الاحتلال تعمد استهداف العائلات وبلغ عدد التي فقدت 881 عائلة.



وأضاف: ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا.



وتابع: استشهد 116 من الكوادر الطبية وتم تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.



وأردف القدرة: استشهد 116 من الكوادر الطبية، وتم تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.



واستكمل: عودة الاتصالات كشفت حجم المحرقة التي ارتكبها الاحتلال ومئات الضحايا من الشهداء والجرحى.



وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أنه لم يطرأ أي جديد في ملف المساعدات الطبية للمستشفيات وفق احتياجات الوزارة.

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واستشهد العشرات وأصيب المئات، فجر اليوم الأحد، في العدوان الاسرائيلي المتواصل لليوم الـ23 على قطاع غزة.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم في حين ما يزال آخرون تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات حربية منزلا مأهولا في حي تل الهوا غرب غزة مكون من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ما زال بعضهم تحت الأنقاض.

وفي مخيم جباليا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 110 منازل ما أدى لسقوط 45 شهيدا على الاقل واصابة آخرين.

كما دمرت الطائرات الحربية مربعا سكنيا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما لسقوط شهداء وجرحى لا زال عدد منهم تحت الأنقاض.



وفي خان يونس ورفح، استشهد نحو 57 مواطنا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير الطائرات الحربية منازل على رؤوس ساكنيها وتم نقلهم لمستشفيي أبو يوسف النجار وناصر جنوب القطاع. (وكالات)