ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا و1204 إصابات (فيديو)

أفاد التلفزيون الرسمي المغربي بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة إلى إلى 1037 قتيلا و1204 مصابا؛ منها 721 بحالة خطيرة.
وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر. وقال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- هو الأعنف منذ قرن.
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.
Moment of building collapse at #Morocco after massive #earthquake— Updates (@sirfupdate) September 9, 2023
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Earthquake Morocco Richter 6.8— Jalal (@jalaloni) September 8, 2023
Please help 🚨🚨 Allah is with all of us#marrakech #agadir #casablanca #fes#مراكش #فاس #أغادير #الدار_البيضاء#moroccoearthquake #morocco #earthquakemorocco #earthquake#زلزال_المغرب #هزة_أرضية pic.twitter.com/b4EM8d7vxv