السبت 09 أيلول 2023
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 822 قتيلا و672 إصابة (فيديو)

زلزال المغرب
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 822 قتيلا و672 إصابة (فيديو)

أفاد التلفزيون الرسمي المغربي بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة إلى إلى 822 قتيلا و672 مصابا.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر. وقال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- هو الأعنف منذ قرن.

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بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.


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