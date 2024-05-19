ارتفاع عدد معتقلي الضفة إلى 8775 منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8 آلاف و775 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 18 فلسطينيا السبت والأحد.

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أعلن ذلك هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه.



وذكرت الهيئة أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو 8775" مضيفة أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس، واليوم الأحد 18 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي وأطفال وأسرى سابقون".



وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق المؤسستين، على محافظات طولكرم ونابلس (شمال) رام الله والقدس (وسط) وبيت لحم (جنوب).



ولفت البيان إلى "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".



وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، تشهد الضفة الغربية توترات أمنية جراء استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية والتي أدت إلى مقتل 505 فلسطينيين، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.



فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الأناضول)