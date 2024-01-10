ارتقاء الصحافية هبة العبادلة وابنتها جراء قصف إسرائيلي في غزة

أكّد مراسل الميادين في غزّة استشهاد الصحافية الفلسطينية هبة العبادلة وابنتها جودي، في إثر قصفٍ لطائرات الاحتلال الإسرائيلية استهدف منزلها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

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وأعلن المركز الفلسطيني للإعلام، استناداً إلى مصادر طبية، استشهاد الصحافية العبادلة وابنتها نتيجة استهداف الاحتلال لمنزلهما بشكلٍ مباشر في خان يونس مساء أمس الثلاثاء.



وباستشهاد العبادلة، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 111 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزّة، والذي دخل يومه الـ96 على التوالي.

ونعى عدد من الإعلاميين الفلسطينيين والجهات الصحافية الزميلة العبادلة، مؤكّدين أنّ الاحتلال باستهداف الشهيدة مع ابنتها في عدوانٍ غاشم على منزلها يوضح مدى إصراره على قتل الصحافيين واستهداف الطواقم الإعلامية الفلسطينيية بهدف طمس الحقيقة ومنع إيصال الصورة التي تكشف جرائمه.



يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف، الأحد، الصحافي الفلسطيني علي سالم أبو عجوة، أحد أحفاد مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد الشيخ أحمد ياسين خلال قصفٍ على مدينة غزّة، ما أدّى إلى استشهاده.



وقصف الاحتلال بشكلٍ مباشر قبل ساعاتٍ من اغتيال أبو عجوة الصحافيَين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، اللذَين ارتقيا من جرّاء إطلاق طائرةٍ إسرائيلية مُسيّرة صاروخاً صوب سيارةٍ كانا يستقلّانها في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.



يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال استهداف الطواقم الإعلامية والصحافية في قطاع غزّة، في سياق محاولاته لطمس الحقائق وإخفاء الصورة ومنع نقل وقائع عدوانه وتوثيق مجازره.



ويواجه الصحافيون في قطاع غزّة مخاطر كبيرة في أثناء محاولتهم تغطية العدوان المستمر، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاقٍ واسع.

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