الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتقاء الصحافية هبة العبادلة وابنتها جراء قصف إسرائيلي في غزة

الصحافية الفلسطينية هبة العبادلة
الصحافية الفلسطينية هبة العبادلة

أكّد مراسل الميادين في غزّة استشهاد الصحافية الفلسطينية هبة العبادلة وابنتها جودي، في إثر قصفٍ لطائرات الاحتلال الإسرائيلية استهدف منزلها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

اضافة اعلان


وأعلن المركز الفلسطيني للإعلام، استناداً إلى مصادر طبية، استشهاد الصحافية العبادلة وابنتها نتيجة استهداف الاحتلال لمنزلهما بشكلٍ مباشر في خان يونس مساء أمس الثلاثاء.


وباستشهاد العبادلة، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 111 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزّة، والذي دخل يومه الـ96 على التوالي.
ونعى عدد من الإعلاميين الفلسطينيين والجهات الصحافية الزميلة العبادلة، مؤكّدين أنّ الاحتلال باستهداف الشهيدة مع ابنتها في عدوانٍ غاشم على منزلها يوضح مدى إصراره على قتل الصحافيين واستهداف الطواقم الإعلامية الفلسطينيية بهدف طمس الحقيقة ومنع إيصال الصورة التي تكشف جرائمه.


يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف، الأحد، الصحافي الفلسطيني علي سالم أبو عجوة، أحد أحفاد مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد الشيخ أحمد ياسين خلال قصفٍ على مدينة غزّة، ما أدّى إلى استشهاده.


وقصف الاحتلال بشكلٍ مباشر قبل ساعاتٍ من اغتيال أبو عجوة الصحافيَين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، اللذَين ارتقيا من جرّاء إطلاق طائرةٍ إسرائيلية مُسيّرة صاروخاً صوب سيارةٍ كانا يستقلّانها في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.


يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال استهداف الطواقم الإعلامية والصحافية في قطاع غزّة، في سياق محاولاته لطمس الحقائق وإخفاء الصورة ومنع نقل وقائع عدوانه وتوثيق مجازره.


ويواجه الصحافيون في قطاع غزّة  مخاطر كبيرة في أثناء محاولتهم تغطية العدوان المستمر، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاقٍ واسع. 

 

اقرأ أيضاً: 

"الشهادة شكّة دبوس".. فلسطينيون يرثون الصحفية الغزية حنين القشطان

"أكثر الأشياء حدة بحوزتي هو قلمي".. فلسطينيون يرثون الشاعر الغزي رفعت العرعير

نعت صديقتها ثم استشهدت.. فلسطينيون يرثون الشاعرة هبة أبو ندى

التحقت بركب شهداء الكلمة الحرة.. فلسطينيون يرثون الصحافية دعاء شرف

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عبود

بعد اختفائه 15 يوما.. عبود يروي تفاصيل اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي

20 كانون الأول 2023
الصحفية حنين القشطان

"الشهادة شكّة دبوس".. فلسطينيون يرثون الصحفية الغزية حنين القشطان

18 كانون الأول 2023
زين سامر أبو دقة

“يابا مشتاق عذبني الفراق”.. أغنية أصدرها نجل الشهيد سامر أبو دقة قبل استشهاده (فيديو)

16 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-01-10 at 1.48.52 PM

اتجاهات الرأي العام العربي نحو الحرب الإسرائيلية على غزة

منذ 7 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله بلينكن (وفا)

عباس: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة

منذ 20 دقيقة
نجيب ميقاتي

ميقاتي: مستعدون لمفاوضات تفضي لاستقرار طويل مع "إسرائيل"

منذ2 ساعة
لبنانيون يشاهدون الخطاب الأول لحسن نصر الله بعد "طوفان الأقصى"

معهد واشنطن: شعبية حزب الله وحماس ارتفعت في لبنان

منذ3 ساعة
الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري

الدويري عن كمين القسام الجديد: غير مسبوق وأخذ إطارا زمنيا طويلا

منذ3 ساعة
15 شهيدا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية غرب رفح

15 شهيدا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية غرب رفح

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الاختباء خلف الحرب.. إلى متى؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

شرفاء يحمون الجبهة الشمالية المشتعلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا هذه التسريبات حول الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة

سائد كراجة |اليوم

2023.. دروس اقتصادية مستفادة!

موسى الساكت |اليوم

مداراة الفشل بالأكاذيب

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 