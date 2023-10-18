استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا في غزة فجر اليوم

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أعلنت مصادر طبية ومحلية في غزة، استشهاد أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري، شمل جميع مناطق قطاع غزة.وأوضحت المصادر أن "نحو 30 مواطنا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".وبينت أن هذا المخبز يقدم الخبز لأهالي المخيم وللنازحين من مناطق شمال القطاع.وأضافت المصادر أن ثلاثة استشهدوا بينهم طفل في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.وطال القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف مدن شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني، الذي قصفته إسرائيل وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.كما طال القصف منازل المواطنين في مدن جنوب القطاع، رفح وخان يونس، موقعا عدة إصابات.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.(بترا)