استشهاد أول سيدة تشغل عضوية قيادة “حماس” في غزة

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واصلت إسرائيل هجماتها الجوية المكثفة على قطاع غزة، في اليوم الثالث عشر من أعنف جولة قتال مع حركة “حماس”، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.وأعلنت “حماس” عن استشهاد أول سيدة شغلت عضوية مكتبها السياسي (أعلى هيئة قيادية في الحركة) جميلة الشنطي (64 عاماً) في غارة إسرائيلية، الليلة الماضية.وجرى انتخاب الشنطي في عام 2021 كأول سيدة تصل لعضوية المكتب، كما كانت انتخبت عام 2006 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) عن الحركة.من جهة أخرى، أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد نحو 30 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على منازل عائلات بريكة وحسونة وضهير في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.وبحسب المصادر، فإن 11 فلسطينياً استشهدوا في قصف عمارة سكنية في وسط خان يونس جنوبي القطاع، فضلاً عن سلسلة هجمات على مناطق وسط وشمال القطاع استهدفت أحياء سكنية.فيما قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو واصل شن الغارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة دمر خلالها مئات البنى التحتية “الإرهابية” التابعة لـ “حماس”، منها العشرات التي تم استهدافها في حي الشجاعية شرق غزة.وزعم الجيش أن تلك الأهداف تشمل منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، وفتحات أنفاق، وأهداف جمع المعلومات الاستخباراتية، وغرف العمليات وغيرها من مقرات القيادة.وأضاف أنه تم تصفية 10 من مقاتلي “حماس” المنتمين إلى قوة النخبة للحركة، واغتيال أحد قادة “لجان المقاومة الشعبية” رأفت حرب ياسين، قائد التنظيم في منطقة رفح.وبحسب آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة في غزة ، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 3478 جراء هجمات إسرائيل على القطاع المتواصلة للأسبوع الثاني.-(د ب أ)