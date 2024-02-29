الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

الشهيد عاصف الرفاعي
الشهيد عاصف الرفاعي
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد الأسير المصاب بالسرطان عاصف عبد المعطي محمد الرفاعي (22 عامًا) من بلدة كفر عين/ رام الله.اضافة اعلان

وقالت أن الأسير اعتقل في تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2022.

وأكدت أن هذا الاعتقال الرابع الذي تعرض له عاصف منذ أن كان طفلًا، وكان قد أصيب برصاص الاحتلال عدة مرات وهدده بالتصفية قبل اعتقاله. 

ووفق الهيئة: "الرفاعي تعرض لجريمة من الاحتلال قبل اعتقاله، حيث حرمه الاحتلال قبل اعتقاله من الحصول على تصريح للعلاج في القدس، واستكمل الاحتلال جريمته باعتقاله، وتنفيذ جريمة طبيّة بحقّه بالمماطلة في نقله للمستشفى وإجراء الفحوص اللازمة له، وتزويده بالعلاج، واستمرت المماطلة لمدة سبعة شهور من تاريخ اعتقاله، حيث احتجز لمدة في سجن (عوفر) ثم جرى نقله إلى (عيادة سجن الرملة)". 

وأكدت أن التدهور المتسارع في وضع الأسير الرفاعي ارتبط بشكل أساس بالمماطلة في تزويده بالعلاج. 
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