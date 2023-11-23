استشهاد الصحافي محمد عياش وعدد من أفراد عائلته بمخيم النصيرات

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية باستشهاد الصحافي المصوّر محمد عياش وعدد من أفراد عائلته، وذلك في إثر غارة نفّذها الاحتلال واستهدفت منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان



وباستشهاد عياش، يبلغ عدد الصحافيين الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 63 شهيداً، بحيث يتعمّد الاحتلال استهدافهم في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية.





ولم يطَل العدوان الإسرائيلي الصحافيين في غزة وحدهم، بل استهدفهم في لبنان أيضاً، إذ استشهد مصور وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، في عدوان إسرائيلي استهدف مجموعة صحافيين في ‌علما الشعب في الـ13 من الشهر الماضي.



وقبل يومين، استُشهد الزميلان مراسلة قناة الميادين فرح عمر والمصوّر ربيع معماري والمتعاون حسين عقيل.

اقرأ أيضاً:

استشهاد مراسلة ومصور الميادين بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

صحفيات من غزة.. أدوار في توثيق الجريمة وقلق من فقد الأعزاء

استشهاد الصحفي أحمد فطيمة في غزة

استشهاد الصحفي محمد أبو حصيرة و42 من عائلته في غزة