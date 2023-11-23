الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد الصحافي محمد عياش وعدد من أفراد عائلته بمخيم النصيرات

يتعمّد الاحتلال استهداف الصحفيين في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية
يتعمّد الاحتلال استهداف الصحفيين في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية باستشهاد الصحافي المصوّر محمد عياش وعدد من أفراد عائلته، وذلك في إثر غارة نفّذها الاحتلال واستهدفت منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وباستشهاد عياش، يبلغ عدد الصحافيين الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 63 شهيداً، بحيث يتعمّد الاحتلال استهدافهم في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية.


ولم يطَل العدوان الإسرائيلي الصحافيين في غزة وحدهم، بل استهدفهم في لبنان أيضاً، إذ استشهد مصور وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، في عدوان إسرائيلي استهدف مجموعة صحافيين في ‌علما الشعب في الـ13 من الشهر الماضي.


وقبل يومين، استُشهد الزميلان مراسلة قناة الميادين فرح عمر والمصوّر ربيع معماري والمتعاون حسين عقيل. 

 

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