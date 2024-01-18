الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس

الشهيد الصحفي وائل فنونة
الشهيد الصحفي وائل فنونة

استشهد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس اليوم الخميس في قصف الاحتلال على قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.

ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي  لليوم الـ 104 على التوالي باستهداف الصحفيين اثناء تغطيتهم للمجازر التي يرتكبها بكافة المناطق في القطاع .

اضافة اعلان

 

 وبارتقاء الصحفي فنونة، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا في قطاع غزة إلى 119 شهيدا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

 

اقرأ أيضاً:  

استشهاد الصحفي جبر أبو هدروس وعدد من أفراد عائلته بغارة إسرائيلية

استشهاد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته في قصف الاحتلال لمنزله

استشهاد الصحفي أحمد فطيمة في غزة

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)

هآرتس: حماس بدأت إعادة تأهيل كتائبها شمالي غزة

منذ 21 دقيقة
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)

الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة والقدس

منذ 28 دقيقة
سرقة

لبنان.. قاصر تسرق 95 ألف دولار من والدها بعد منعها من الزواج

منذ2 ساعة
لقبوه بـ"القرصان الوسيم"، وشبهوه بـ"تيموثي شالاميت"

من هو رشيد الحوثي الذي طالب متابعيه بالانشغال بفلسطين بدل جماله؟

منذ2 ساعة
19 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

19 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

منذ5 ساعة
فلسطينية تبكي أقرباء لها استشهدوا في القطاع جراء العدوان-(وكالات)

في غزة والضفة.. مجازر الاحتلال لا تنتهي

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
سلامة الدرعاوي

مشكلتنا إدارية وليست مالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

رعد التل |اليوم

إعمار غزة.. عملية سياسية بشروط

سميح المعايطة |اليوم

ذلك الإصلاح الضروري

مالك العثامنة |اليوم

محور "فيلادلفيا" من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات | منذ18 ساعة
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات | منذ18 ساعة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات | منذ18 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 