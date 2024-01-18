استشهاد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس

استشهد الصحفي وائل فنونة مدير فضائية القدس اليوم الخميس في قصف الاحتلال على قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.



ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 104 على التوالي باستهداف الصحفيين اثناء تغطيتهم للمجازر التي يرتكبها بكافة المناطق في القطاع .

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وبارتقاء الصحفي فنونة، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا في قطاع غزة إلى 119 شهيدا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

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