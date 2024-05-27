استشهاد جنديين مصريين برصاص جيش الاحتلال عند معبر رفح وفق الإعلام العبري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن جنودا مصريين أطلقوا النار على جيش الاحتلال داخل معبر رفح جنوب قطاع غزة.

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وقال الجيش في بيان إنه فتح تحقيقا في الحادثة ويجري اتصالاته مع الجانب المصري، فيما لم يصدر عن القاهرة أي تعليق بخصوص ما جرى.

من جهته أفاد موقع "واللا" العبري بأن تبادل إطلاق النار أدى إلى "مقتل" استشهاد جنديين مصريين، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" تحدثت عن "قتيل" شهيد مصري واحد وإصابة آخر.

وكان جيش الاحتلال ارتكب الليلة الماضية مجزرة مروعة بعد قصفه لخيام نازحين في رفح ما أدى إلى استشهاد أكثر من 45 شخصا وإصابة العشرات.



والاحتلال مستمر في عدوانه على رفح منذ أيام ويجري عملياته بالقرب من الحدود المصرية.

