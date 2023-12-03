الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية في غزة.. من هو العالم سفيان تايه؟

وُلد سفيان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في 20 آب/أغسطس سنة 1971
وُلد سفيان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في 20 آب/أغسطس سنة 1971

استهدف الاحتلال الإسرائيلي الدكتور سفيان تايه، رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، في قصفٍ إسرائيلي عنيف، أمس السبت، على المنازل المأهولة في منطقة الفالوجة بجباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده مع عائلته وعدد كبير من النازحين. 

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وتايه هو أستاذ دكتور فلسطيني شهير في الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، وأحد أبرز وأنجح الشخصيات في المجال الأكاديمي والإداري.

وُلد سفيان تايه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في 20 آب/أغسطس سنة 1971. 
له إسهامات كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التي يتم نشرها سنوياً في مجلات علمية مرموقة، وصُنّف خلال مسيرته المهنية ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم لعام 2021، بحسب مصادر أكاديمية فلسطينية محلية.

 


علاوةً على ذلك، حصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشباب، وعُيّن رئيساً لكرسي اليونسكو للعلوم الفيزيائية والفيزياء الفلكية والفضاء في فلسطين.


وتم تعيين تايه رئيساً للجامعة الإسلامية في غزة في 8 تموز/ يوليو الفائت.

ونعى العديد من الناشطين والأكاديميين الدكتور التايه وأشادوا بإنجازاته الأكاديمية، ويرون أنّ الاحتلال يستهدف عمداً العلماء والأكاديميين الفلسطينيين كجزء من عدوانه على الشعب الفلسطيني.

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