استشهاد رفيق يحيى عياش.. حماس تنعى القيادي عبد الفتاح معالي

استشهد الأسير المحرر المبعد إلى غزة والقيادي البارز في كتائب القسام عبد الفتاح معالي، في قصف إسرائيلي مساء أمس السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023.

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وذكرت مصادر محلية، أن معالي يعد أحد مؤسسي كتائب القسام، ورفيق المهندس يحيى عياش الذي اغتاله الاحتلال في 5 يناير/كانون الثاني 1996.



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين، استشهاد معالي، مشيراً إلى أنه كان من أوائل من انضم إلى حركة حماس في بلدة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.





كان عضوا في أول خلية لكتائب القسام



ولفت جبارين في تسجيل صوتي، إلى أن معالي كان عضواً في أول خلية لكتائب القسام تشكلت بمنطقة شمال الضفة الغربية.



كما شارك معالي في عملية "رامات أفعال" بتل أبيب في العام 1995، والتي خطط لها الشهيد يحيى عياش، كما ذكر جبارين.



وكانت لمعالي بصمة في عمليات القسام الأولى بالضفة الغربية، حيث شارك في العديد من العمليات، أبرزها عملية بروقين التي قتل فيها جندي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران.



وطارد الاحتلال الإسرائيلي معالي، أكثر من 20 عاماً، تنقَّل خلالها إلى السودان واليمن وسوريا، ليقرر العودة إلى قطاع غزة في عام 2006، ويستشهد فيه.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 21 ألفاً و672 فلسطينياً، و56 ألفاً و165 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.