الثلاثاء 05 أيلول 2023
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم في فلسطين المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مخيم نور شمس، شرق المدينة.اضافة اعلان
وأوضحت مصادر طبية في المستشفى، أن الشاب عايد سميح أبو حرب (19 عاما) من مخيم نور شمس استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الذي اقتحم المخيم.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجرا، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها.
ودمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس “شارع نابلس”، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.
ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.(وفا)

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