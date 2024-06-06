استشهاد شاب واعتقال 60 فلسطينيا بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد حافظ رفيق أبو بكر (24 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

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من جانب آخر قالت هيئة الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت 60 فلسطينيا من الضفة الغربية هي الحصيلة الأعلى في الضفة منذ مطلع العام.



وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة قلقيلية ومحافظة القدس التي شهدت أمس عمليات اعتقال واسعة في إطار العدوان الذي شنه المستوطنون تحت ما يسمى "مسيرة الأعلام"، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، نابلس، والخليل وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من (9100).