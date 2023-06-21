استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجروحها خلال عدوان الاحتلال الأخير على جنين

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استشهدت الطفلة الفلسطينية سديل غسان نغنغية تركمان (15 عاما)، متأثرة بجروح أصيبت بها في الرأس خلال عدوان الاحتلال الأخير على جنين ومخيمها بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء.وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى جنين عن استشهاد الطفلة سديل غسان نغنغية، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء رصاصة في الرأس خلال عدوان الاحتلال على جنين وخيمها فجر الإثنين.وبذلك ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 7 شهداء بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرين بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة.وبارتقاء الطفلة نغنغية، يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 174 شهيدا، بينهم 30 طفلا.ونعت القوى الوطنية في محافظة جنين الشهيدة الطفلة نغنغية، والشهيد ناصر صالح محمد سنان (55 عاما) الذي ارتقى عند منتصف الليلة الماضية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر في جنين، ودعت إلى المشاركة في تشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، حيث سيتم انطلاق موكب التشييع للشهيدين معا في تمام الساعة الحادية عشرة من أمام مستشفى جنين.-(وفا)