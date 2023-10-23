استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين بسلسلة غارات على غزة منذ صباح الاثنين

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استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ صباح اليوم الاثنين، إثر قصف صاروخي من طائرات حربية إسرائيلية، على أحياء سكنية في مدينة غزة، يعد الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الحالي.وبحسب وكالة "وفا"، فإن طيران الاحتلال أغار على منازل في حي الشيخ رضوان، وحي الصبرة، ومنطقة تل الهوا، والنفق، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، وما زال عدد من المصابين تحت الركام، ويحاول المسعفون ورجال الإنقاذ والمواطنون انتشالهم.كما قصف طيران الاحتلال مسجدي أرض الرباط قرب حي الزيتون، و"النور المحمدي" في حي الشيخ رضوان.وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه وبوارجه ومدفعيته قصف منازل المواطنين والشقق السكنية في مختلف قطاع غزة لليوم الـ17 على التوالي، موقعة ضحايا في صفوف المدنيين، ودمارا مهولا في المنازل والممتلكات العامة والبنية التحتية.وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، ارتفع إلى 4651 شهيدا و14245 مصابا.