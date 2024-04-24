استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

اضافة اعلان

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عاما) برصاص الاحتلال شمال الخليل.ونقلا عن وكالة "معا"، قال شاهد عيان إن جنود الاحتلال أعدموا فتاة فلسطينية على الطريق الالتفافي.وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا رصاصات عدة من مسافة صفر باتجاه الفتاة التي سقطت على الأرض مضرجة بدمائها.وتابع: كنت بداخل سيارة أعبر الشارع، وشاهدت جنود الاحتلال يصوّبون بنادقهم باتجاه الفتاة التي كانت واقفة بثبات لم تتحرك ولم تقم بأي حركة مشبوهة، ثم أطلق الجنود الرصاص عليها.وادعى جيش الاحتلال أن الفتاة كانت تحمل سكينا وحاولت تنفيذ عملية طعن.