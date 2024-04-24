الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن (معا)
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن (معا)
أعدم جيش الاحتلال ظهر اليوم الأربعاء، فتاة على الطريق الالتفافي 60 شمال مدينة الخليل.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عاما) برصاص الاحتلال شمال الخليل.اضافة اعلان

ونقلا عن وكالة "معا"، قال شاهد عيان إن جنود الاحتلال أعدموا فتاة فلسطينية على الطريق الالتفافي.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا رصاصات عدة من مسافة صفر باتجاه الفتاة التي سقطت على الأرض مضرجة بدمائها.

وتابع: كنت بداخل سيارة أعبر الشارع، وشاهدت جنود الاحتلال يصوّبون بنادقهم باتجاه الفتاة التي كانت واقفة بثبات لم تتحرك ولم تقم بأي حركة مشبوهة، ثم أطلق الجنود الرصاص عليها.

وادعى جيش الاحتلال أن الفتاة كانت تحمل سكينا وحاولت تنفيذ عملية طعن.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال يعتقل 7120 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 8445 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

منذ11 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم تنفيذها محاولة طعن

21 نيسان 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

09 نيسان 2024
جانب من الدمار في مجمع الشفاء ومحيطه (أ.ف.ب)

"حكومة غزة": الاحتلال قتل 400 فلسطيني بمجمع الشفاء وحاول إخفاء الجريمة بالرمال

01 نيسان 2024
اقرأ أيضا
العلم السعودي

مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في السعودية

منذ8 ساعة
جثامين شهداء في غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع

منذ8 ساعة
قوات الاحتلال تجول في باحات الحرم الإبراهيمي - (أرشيفية)

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بمناسبة عيد الفصح

منذ10 ساعة
72ac3ed3-daaf-42f3-ab00-4375188a9361

هل تنفجر الضفة في ظل تصعيد الاحتلال لجرائمه بعد 7 أكتوبر؟

منذ10 ساعة
thumbs_b_c_0991f1d999ddb6b5576690259bc95a3a

جامايكا تعترف رسميا بدولة فلسطين

منذ10 ساعة
الاحتلال يعتقل 7120 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 8445 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

منذ11 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

رسائل بالأسلحة وردود راشدة

د.منذر الحوارات |اليوم

الانتخابات البرلمانية.. هل نحن جاهزون؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات |22 نيسان 2024
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 