الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد فلسطينييْن باستهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس

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مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس
استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
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وقالت مصادر طبية في القطاع إن خروج مجمع ناصر في مدينة خانيونس عن الخدمة، يعد حكم إعدام على مئات آلاف الفلسطينيين في مدينتي خانيونس ورفح.
وأضافت، إن قوات الاحتلال احتجزت مدير المستشفى عاطف الحوت للتحقيق معه، وذلك بعد محاصرتها للمستشفى وتحويله لثكنة عسكرية، مشيرة إلى أن هناك أربعة من أفراد الطواقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل المستشفى وسط اعتقال عدد منهم.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 28985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول الماضي.
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