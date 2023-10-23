الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين شمال رام الله

استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة شمال رام الله
استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة شمال رام الله
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، صباح اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.اضافة اعلان
وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن فلسطينيين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي ووصفت حالتهم بالخطيرة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم الاثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.
وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول الحالي إلى 95 شهيدا.
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