استشهاد فلسطيني بالأغوار بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار - فيديو



استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال، بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار، فيما أُعلن إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة.



وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية مساء اليوم، أنها بلغت وزارة الصحة باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال، قرب الأغوار.



وقالت قناة كان العبرية، إن جنديًا إسرائيليًا أصيب بجراح طفيفة في عملية إطلاق نار على الشارع ٩٠ في الأغوار.





وزعمت القناة العبرية، أن فلسطينيًا وصل إلى كشك للمستوطنين، وأطلق 3 رصاصات من مسدس في الهواء ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته في قرية "الزبيدات" وقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة، واستشهاد المنفذ.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنهم تلقوا بلاغًا عن إطلاق نار قرب مفرق "أرغمان" في الأغوار"، وإصابة عنصر في "حرس الحدود" بعيار ناري في يده خلال تبادل لإطلاق النار مع المنفذ.

وتتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للحظة الاشتباك مع قوات الاحتلال في قرية الزبيدات شمال أريحا، والتي أسفرت عن إصابة جندي بجروح متوسطة واستشهاد المنفذ.

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من جهتها أعلنت مجموعة تطلق على نفسها "كتيبة الفجر- شباب الثأر والتحرير" مسئوليتها عن العملية، كردٍّ أولي على جريمة الخليل.

وقالت "كتيبة الفجر" مساء الثلاثاء، إن منفذ عملية الأغوار البطولية مساء اليوم هو الاستشهادي "محمد يوسف زبيدات" من قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا.



وتوعدت الكتيبة الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من عمليات المقاومة "حتى يذوق مرارة الحسرة والندم ونشفِ صدور حرائرنا العفيفات".

وأضافت " لقد فجرت الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في خليل الرحمن بحق نسائنا الحرائر براكين الغضب في قلوبنا ولن تهدأ حتى نصب جامها وحممها فوق رؤوس الصهاينة الأنذال، فما شبعت بنادقنا -لحظةً- من دمائهم، وما هدأ غليان قلوبنا -ساعةً- منهم، وقد أججوا هذه النار الموقدة حتى أحالوها جحيما ستحرقهم ويطال لهيبها كل من تواطأ معهم".