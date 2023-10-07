استشهاد فلسطيني بقصف الاحتلال للمستشفى الاندونيسي في غزة

استنكرت وزارة الصحة في قطاع غزة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمستشفى الاندونيسي شمال القطاع، الامر الذي أدى الى استشهاد احد العاملين فيها و إصابة العديد من الموظفين والمواطنين اضافة الى تعطل محطة الأوكسجين وتوقفها عن الإنتاج.

وطالبت الوزارة، في بيان صدر، اليوم السبت ، المؤسسات الدولية و الإنسانية الى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ، ازاء هذا الاجرام الاسرائيلي المتصاعد .

--(بترا)

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