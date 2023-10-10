الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد قياديين في حماس بقصف على غزة

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استشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس زكريا معمر وجواد أبو شمالة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس زكريا معمر وجواد أبو شمالة بقصف من طائرات الاحتلال على قطاع غزة.


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