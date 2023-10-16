الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد محلل وكاتب فلسطيني وزوجته وأبنائه في غزة

استشهاد محلل وكاتب فلسطيني وزوجته وأبنائه في غزة
استشهاد محلل وكاتب فلسطيني وزوجته وأبنائه في غزة
استشهد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الله العقاد وزوجته وأبناؤه، بعد قصف طيران الاحتلال لشقته وسط خانيونس.

وقبيل استشهاده بيومين عبر العقاد عن رفضه فكرة التهجير إلى جنوب غزة استجابة لتحذير الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان

وكتب غير حسابه على موقع "فيسبوك": "لا تهجير بعد اليوم.. تحية لشباب مخيم الشاطئ والجلاء الذين خرجوا آلافا يبايعون على البقاء في أحيائهم مهما كلف من الثمن. شعارهم، لا هجرة بعد اليوم، ولكن، جهاد ونية صادقة على العودة".

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر قتل خلاله وأسر المئات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع الشهداء إلى أكثر من 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ثمة قرابة 1000 طفل و700 امرأة استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.
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