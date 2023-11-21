الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد مراسلة ومصور الميادين بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

الشهيدان فرح عمر وربيع المعماري
الشهيدان فرح عمر وربيع المعماري

استشهدت مراسلة الميادين فرح عمر والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري في غارة إسرائيلية استهدفتهم في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان. 

اضافة اعلان


ونعت قناة الميادين الزميلين اللذين ارتقيا بقصف إسرائيلي غادر جنوبي لبنان. 


وكانت الشهيدة فرح عمر قد ظهرت في رسالتها الأخيرة ضمن تغطية مباشرة قبل نحو ساعة من الحادثة على شاشة الميادين، متحدثةً عن آخر التطورات في الجنوب. 

وفي هذا السياق، أكّد رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين غسان بن جدو أنّ "الزميلين فرح عمر وربيع المعماري استشهدا من جراء استهداف إسرائيلي مباشر". 

 


وأضاف بن جدو، خلال نعيه للزميلين، أنّ "الاحتلال استهدف موكب الميادين بشكل مباشر ومقصود قطعاً". 


وتابع متوجعاً للاحتلال الإسرائيلي: "أقول لكّ أنّك لن تستطيع كّم أفواه صوت الميادين، ولتعلم أنّك مهما قتلت وحاولت فإننا مستمرون". 


وأردف قائلاً: "باقون ومستمرون في تغطيتنا وعملنا الصحافي الشريف الذي تُعّد أولويته تغطية جرائم الاحتلال في غزة والضفة وفلسطين ولبنان". 


وشدّد على أنّ "ما يحصل في لبنان حرب حقيقية ومقاومة حقيقية تواجه بقوة وشهامة دعماً للمقاومة الفلسطينية في غزة". 


ويأتي استهداف أحد طواقم الميادين في جنوبي لبنان في سياق استهداف الاحتلال المتواصل للطواقم الصحافية، في سياسة متعمدة لتعتيم الخبر ونقل الواقع كما هو. 


وكان الاحتلال قد استهدف أطقم من الصحافيين في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بقصف مباشر في محيط بلدة علما الشعب، أثناء تغطيتهم للوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ما أدّى إلى استشهاد مصور وكالة "رويترز" عصام عبد الله، وإصابة عدد آخر من الصحافيين. -الميادين

 

اقرأ أيضاً: 

صحافية لبنانية تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم السعودي

السعودية: رسالتنا اليوم واضحة

منذ 9 دقيقة
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

لبنان.. 8 شهداء بينهم صحفيان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

منذ 22 دقيقة
WhatsApp Image 2023-11-21 at 14.31.43 (1)

المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري.. "روبوت" منتهي الصلاحية لرواية وهمية

منذ1 ساعة
قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون

توجيه عاجل من قائد الجيش اللبناني للعسكريين

منذ3 ساعة
شمال فلسطين

حزب الله: استهدفنا جنود جيش الاحتلال وحققنا إصابة مباشرة

منذ4 ساعة
اعتقالات.jpg-82ad3674-2055-409c-9ebc-95ec5a3aa236.jpg-89cfe624-2aa4-43f8-a3ea-797e833669bd

الاحتلال يعتقل 45 فلسطينيا من الضفة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطيني حارب فلاموه وهادن فعاتبوه

ماهر أبو طير |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

السيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لماذا يرى الأردن التهجير إعلان حرب؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ19 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 