الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 1785 طفلا في فلسطين المحتلة

1697953182165
الأطفال هدف مباشر للعدوان الإسرائيلي على غزة
أورد تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 1757 طفلا في غزة، و28 آخرين استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري.اضافة اعلان
كما بلغ عدد الشهداء في غزة 4,385 فلسطينيا، من بينهم حوالي 1,756 طفلا و967 امرأة، وأصيب حوالي 13,561 بجروح.
وفي الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء في الفترة نفسها
إلى 90 فلسطينيا، من بينهم 28 طفلا.
وبحسب التقرير، استشهد 84 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية، فيما استشهد ستة فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.
من جهة أخرى، دُفنت نحو 43 جثة مجهولة الهوية بمقبرة جماعية في مدينة غزة يوم أمس، بسبب عدم وجود مساحة مبردة لتخزينها إلى حين إجراء إجراءات التعرف عليها.
وكانت دفنت 100 جثة مجهولة الهوية في 15 تشرين الأول في مقبرة جماعية في رفح للسبب نفسه.
ووفقا لوزارة الإسكان في غزة، دمر أو تضرر حوالي (164,756) من الوحدات السكنية في قطاع غزة، بنسبة 42 بالمئة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صحة غزة: أغلب ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم

جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر في غزة.. والشهداء بالعشرات- (فيديوهات)

منذ2 ساعة
استشهاد أطفال في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل

إنقاذ الطفل: حياة مليون طفل في غزة على المحك

منذ18 ساعة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن يحدث

منذ21 ساعة
2023119224626521638097651865217934

مفكر أميركي فلسطيني: على واشنطن التفكير مرتين قبل أن تورطها "إسرائيل" بنكبة ثانية

16 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

منذ 56 دقيقة
اعتقالات في الضفة

الاحتلال يعتقل 42 مواطنا على الأقل من الضفة

منذ 59 دقيقة
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة فجر اليوم

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة فجر اليوم

منذ1 ساعة
384131_0

عدوان إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

منذ2 ساعة
صحة غزة: أغلب ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم

جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر في غزة.. والشهداء بالعشرات- (فيديوهات)

منذ2 ساعة
استشهاد أطفال في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل

إنقاذ الطفل: حياة مليون طفل في غزة على المحك

منذ18 ساعة
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ14 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 