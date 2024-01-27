الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 28 فلسطينيا خلال 24 ساعة في خان يونس

شهداء غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي/رويترز
شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي/رويترز
استشهد 28 فلسطينيا وأصيب أكثر من 80 بجروح بقصف إسرائيلي متواصل على خان يونس خلال 24 ساعة.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ113، يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع، في حين تتصدى المقاومة الفلسطينية للاحتلال في مواقع عدة ملحقة خسائر في آلياته وجنوده.اضافة اعلان
وأفادت مصادر فلسطينية، بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع، كما استشهد 9 مواطنين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خانيونس.
وفجر اليوم، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، كما تسبب العدوان في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.-(يترا)
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