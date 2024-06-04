 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

شهداء في الضفة الغربية
شهداء في الضفة الغربية

استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، كما استشهد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، مساء أمس الاثنين.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم في بيان، استشهاد الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، واحمد مصطفى محمد رجب، وكلاهما من مخيم طولكرم، وتم احتجاز جثمانيهما من قبل قوات الاحتلال، واستشهاد الشاب أحمد عمر الخضري (30 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في صدره، خلال اقتحامها مدينة نابلس مساء أمس الاثنين، وباستشهاده ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال نابلس أمس، إلى 3 شهداء وعشرات الجرحى.
ونعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم الشهيدين، وأعلنت حالة الحداد على أرواحهما، اليوم الثلاثاء.
وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب أحد المركبات عند حاجز عسكري غرب المدينة، ومنعت وصول مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.
--(بترا)

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