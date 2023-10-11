الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان جنوب نابلس

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3 شهداء بينهم طفلان و11 إصابة برصاص الاحتلال ومستعمريه في قصرة جنوب نابلس
 استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب 11 آخرون، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وافادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيدين (16و17 عاما) من مركز الجزائر الطبي بالبلدة إلى مستشفى رفيديا، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مصاب ثالث بمستشفى رفيديا متأثرا بإصابته.اضافة اعلان

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الطواقم نقلت 11 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين جنوب البلدة إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس ومستشفى سلفيت الحكومي، بعضهم جروحه حرجة.

وأصافت أن قوات الاحتلال والمستعمرين أطلقوا النار خلال المواجهات على إسعاف عقربا بشكل مباشر وأصابوا زجاج المركبة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا، و5184 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 26 شهيدا، و131 مصابا، منذ بداية العدوان الشامل على شعبنا السبت الماضي. (وفا)
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