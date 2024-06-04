 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)
اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل الاثنين/ الثلاثاء، استشهاد الشاب الفلسطيني أحمد عمر الخضري (30 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس.اضافة اعلان

وأضافت الوزارة أن الشاب الخضري أصيب بالرصاص الحي في صدره، نُقل إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده الليلة.

وباستشهاد الشاب الخضري، ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال نابلس اليوم إلى ثلاثة شهداء.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من مساء الاثنين المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في منطقة الضاحية، وشارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشابين معتز النابلسي وآدم فراج، وإصابة عدد من المواطنين بجروح، من ضمنهم الشاب الخضري الذي أعلن عن استشهاده لاحقا. (وفا)
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