الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس- (فيديوهات)

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عملية استشهادية في القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة 7 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة في عملية بالقدس.

 

وقالت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية اليوم الخميس “عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة”.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها “حيّدت” 3 أشخاص مشاركين بعملية إطلاق النار على حاجز جنوب القدس. -(وكالات) اضافة اعلان

 

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