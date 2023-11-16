استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس- (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة 7 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة في عملية بالقدس.

من مكان عملية إطلاق النار عند حاجز الأنفاق قرب #بيت_لحم

وبحسب إعلام العدو : وصلت مجموعة من المسلحين و ترجلوا من مركبة و فتحوا النار تجاه حاجز النفق قرب بيت لحم ما ادى لإصابة ٥ "إسرائيليين"، احدهم بحالة موت سريري#الإعلام_الحربي#غزه_تقاوم_وستنتصر pic.twitter.com/iRTiOm788E — 🔱Sanaa Moussa Fahess🔱 (@fahess_sana2020) November 16, 2023

⭕رعب المستوطنين داخل حافلة أثناء تنفيذ عملية حاجز النفق pic.twitter.com/71FEJezLnn — Mohamed Abo Eyad (@mimo2000121) November 16, 2023

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وقالت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية اليوم الخميس “عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة”.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها “حيّدت” 3 أشخاص مشاركين بعملية إطلاق النار على حاجز جنوب القدس.-(وكالات)