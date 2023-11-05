استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة7 شرق القدس والخليل

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استشهد، صباح اليوم الأحد، 3 فلسطينيين وأصيب سبعة آخرون اثنان بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل وبلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان، موضحة أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل، وهو نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما).وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، وإصابة 6 آخرين خلال المواجهات، اثنان منهما بجروح حرجة للغاية.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة نوبا شمال غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة شابين، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحدهما.-- (بترا)