استشهاد 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل

وذكر موقع "ليبانون 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قرابة الساعة 11 من مساء أمس على منزل مواطن من آل بزي وسط مدينة بنت جبيل واستهدفته بصاروخ أرض- جو ما أدى إلى استشهاد كل من ابراهيم بزي وزوجته شروق حمود وشقيقه علي، فيما نجا والده.
غارة اسرائيلية مساء أمس على منزل في بنت جبيل وسقوط ٣ شهداء#lebanon24 pic.twitter.com/RnEvJomElb— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 27, 2023
وقال ناشطون لبنانيون إن إبراهيم بزي قدم منذ مدة قصيرة من أستراليا، بهدف اصطحاب زوجته والسفر معا مرة أخرى، قبل أن يستشهدا بالغارة الإسرائيلية. RT
ابراهيم بزي وشروق حمود ، ارتقيا شهداء في المجزرة الصهيونية التي طالت المدنيين الآمنين في بنت جبيل ..— 🔻 المنشد علي بركات 🎤 🔻 (@barakat2121) December 27, 2023
كان ابراهيم قد وصل من استراليا قبل ايام ليصطحب زوجته ويسافران معاً. pic.twitter.com/YaF37tBgkA