الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل

استشهاد 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل
استشهاد 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا بغارة إسرائيلية الليلة الماضية على مدينة بنت جبيل.

وذكر موقع "ليبانون 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قرابة الساعة 11 من مساء أمس على منزل مواطن من آل بزي وسط مدينة بنت جبيل واستهدفته بصاروخ أرض- جو ما أدى إلى استشهاد كل من ابراهيم بزي وزوجته شروق حمود وشقيقه علي، فيما نجا والده.اضافة اعلان
وقال ناشطون لبنانيون إن إبراهيم بزي قدم منذ مدة قصيرة من أستراليا، بهدف اصطحاب زوجته والسفر معا مرة أخرى، قبل أن يستشهدا بالغارة الإسرائيلية. RT
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