استشهاد 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل

غارة اسرائيلية مساء أمس على منزل في بنت جبيل وسقوط ٣ شهداء#lebanon24 pic.twitter.com/RnEvJomElb — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 27, 2023

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ابراهيم بزي وشروق حمود ، ارتقيا شهداء في المجزرة الصهيونية التي طالت المدنيين الآمنين في بنت جبيل ..

كان ابراهيم قد وصل من استراليا قبل ايام ليصطحب زوجته ويسافران معاً. pic.twitter.com/YaF37tBgkA — 🔻 المنشد علي بركات 🎤 🔻 (@barakat2121) December 27, 2023

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا بغارة إسرائيلية الليلة الماضية على مدينة بنت جبيل.وذكر موقع "ليبانون 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قرابة الساعة 11 من مساء أمس على منزل مواطن من آل بزي وسط مدينة بنت جبيل واستهدفته بصاروخ أرض- جو ما أدى إلى استشهاد كل من ابراهيم بزي وزوجته شروق حمود وشقيقه علي، فيما نجا والده.وقال ناشطون لبنانيون إن إبراهيم بزي قدم منذ مدة قصيرة من أستراليا، بهدف اصطحاب زوجته والسفر معا مرة أخرى، قبل أن يستشهدا بالغارة الإسرائيلية. RT